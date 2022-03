Dramatique accident à Colfontaine: deux morts et un blessé

Deux conducteurs, de 23 et 59 ans, ont perdu la vie dans un accident de la circulation qui s'est produit vendredi peu avant six heures du matin à l'avenue Fénelon à Pâturages, dans l'entité de Colfontaine (Hainaut).



Les deux véhicules sont entrés en collision frontale. Le passager du véhicule conduit par la victime de 59 ans, un trentenaire, a été blessé et emmené à l'hôpital, a indiqué la police boraine. Un expert du parquet devait intervenir sur les lieux de l'accident pour en déterminer les causes. L'axe routier où s'est produit l'accident a été fermé à la circulation pendant l'intervention des secours.