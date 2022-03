"Tout le monde peut avoir une mauvaise nuit": la vérité sur certaines idées reçues sur le sommeil

Le sommeil est un véritable marqueur de notre santé mentale et physique. Il n'est pas à prendre à la légère, et il s'agit de déconstruire certaines idées reçues.

Pour nombre d'entre nous, le sommeil parfait est rêve, et c'est à se demander s'il existe vraiment. Albert Lachman, chef de la clinique des troubles du sommeil, aux cliniques de l'Europe, se montre rassurant, le sommeil parfait n'est pas un mythe : "Il y a beaucoup de gens qui ne se plaignent pas de leur sommeil, qui dorment suffisamment qui récupèrent de leur nuit et qui se sentent bien durant la journée".

Une situation que les mauvais dormeurs connaissent particulièrement bien, est celle où ils restent dans leur lit, à ne pas savoir dormir, et d'attendre que cela passe. Est-ce la bonne solution ? "Ce n'est pas une bonne technique, sauf 5 minutes, le temps d'éventuellement retomber endormi. Si on reste trop longtemps au lit éveillé, votre cerveau va associer votre lit à deux possibilités : soit dormir, soit rester éveillé. Il faut laisser à notre cerveau qu'une seule possibilité dans le lit, c'est dormir". Alors quand faut-il se décider à abandonner son lit ? "En général au-delà de cinq à dix minutes éveillé dans son lit, il vaut mieux le quitter".

Passer une mauvaise nuit de temps en temps est un phénomène normal. Il ne faut pas dramatiser lorsque cela arrive, selon Albert Lachman : "La définition de l'insomnie aiguë c'est déjà plusieurs nuits d'insomnies répétées durant une semaine. L'insomnie chronique, c'est un phénomène récurrent pendant six mois au moins. Tout le monde peut avoir une mauvaise nuit, en fonction du stress qu'on a eu la journée ou des conditions environnementales". Attention seulement, lorsque l'effet de ces mauvaises nuits commence à avoir des effets durant la journée, il convient de se poser des questions.

Lorsque les mauvaises nuits commencent à se répéter, certains sont tentés de prendre certains produits comme de la mélatonine. Est-ce une bonne idée? "La mélatonine est l'hormone qui est sécrétée quand il fait noir, et qui donne l'indication à notre horloge biologique qu'on peut dormir. Comme notre horloge biologique s'affaiblit avec l'âge, à l'âge de quarante ans, on ne fabrique presque pas de mélatonine, ça peut être intéressant d'en prescrire en petites doses, afin de donner le signal du sommeil". Albert Lachman précise que cette molécule est sans assuétude, n'a presque pas d'effets secondaires, et est très facile à manipuler.