"Je n'aurais jamais pensé qu'on nous volerait du mazout": face à l'augmentation de l'énergie, les vols en cuves se multiplient

Les prix ont beaucoup augmenté et on assiste à plusieurs vols dans des cuves de mazout ces derniers jours. Dans la commune de Lincent, près de Liège, Odile a été victime de l'un de ses vols et n'en revient toujours pas. "Ce qui est dingue, c’est que ça a été fait super proprement", s'étonne-t-elle. Pas de bruit ni de traces d’effraction. Cinq mois seulement après l’avoir rempli, sa cuve de 2000 litres de mazout est déjà complètement vide. "On a peut-être consommé comme des fous mais ça m’étonnerait. J'imagine qu’on nous a siphonné la cuve", analyse-t-elle.

Face à cet événement, Odile pense acheter un système anti-vols sur sa cuve. "On n’aurait jamais pensé qu’on viendrait nous voler notre mazout... On vient d’apprendre qu’il existait des systèmes antivols qu’on va installer", indique-t-elle. Se prémunir face aux vols de mazout est devenu une priorité pour certains, mais Thierry Racourt, livreur de mazout, met en garde. "Les voleurs peuvent éventuellement démonter l’embout, ils l’arrachent, le cassent et installent un système de pompe ou un tuyau dedans..." Christian, lui, ne compte pas acheter de système antivols et compte sur la vigilance de son entourage: "J’ai des voisins qui veillent aux vas et vient qui semblent un peu étranges".

Dans la plupart des cas les voleurs sont des professionnels très bien préparés et difficiles à interpeller.

Concernant ces vols, les de machine de chantier sont elles aussi menacées. "Il faut rentrer les engins dans les hangars mais ce n’est pas toujours possible puisqu’il y en a qui doivent restés sortis le long de la route pour des travaux", constate Alain Parmentier, directeur opération zone de police d'Hesbaye.