Une mini-jungle urbaine en plein cœur de Bruxelles: "On veut que tout le monde ait du vert dans sa maison"

La Gare Maritime de Tour et Taxi, à Bruxelles, devient une mini-jungle urbaine, le temps d'un week-end. La jeune entreprise bruxelloise PUP y vend près de 400 plantes. Il y en a de toutes sortes, dans des gammes de prix bien différentes. Certaines d'entre elles sont très rares et très chères : La plus couteuse vaut 1200€ !

Mais PUP n'est pas seulement un organisateur de marchés au plantes. L'objectif est de "donner beaucoup d'informations sur les plantes, parce qu'on veut que tout le monde ait du vert dans sa maison, et autour de sa maison. C'est ça notre travail" explique son organisatrice Roxanne.

Si vous le souhaitez, vous pouvez même apporter des photos de vos plantes : l'équipe sur place vous donnera des conseils pour leur redonner la forme.