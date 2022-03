Des Hottonois vont apporter à l'Ukraine des denrées, des vêtements et... une ambulance

Des habitants d'Hotton se mobilisent depuis plusieurs jours pour venir en aide aux Ukrainiens. Dans leur garage, ils rassemblent des denrées alimentaires et des vêtements. Huit mètres cubes de produits divers ont déjà été récoltés. "Je pense que personne ne peut rester insensible à la cause. Les Ukrainiens ont besoin de nous" nous dit l'une des volontaires.

Dimanche, ils seront une dizaine à partir en direction de Cracovie, en Pologne, pour livrer toute la récolte. Parmi les choses que ces Hottonois comptent prendre avec eux : une ambulance, rachetée 17.000€. Elle est entièrement équipée, et elle sera offerte aux Ukrainiens. Sébastien, l'initiateur du projet, admet que ce don est "un petit peu fou, mais dans la région, on est un petit peu fou. On voulait un peu se démarquer et trouver quelque chose d'original, mais surtout quelque chose qui pourra les aider. C'est quand même ça le principe, c'est l'aide".

Un car est également affrété pour rapatrier 60 Ukrainiens vers la Belgique.