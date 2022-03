Le roi Philippe et la reine Mathilde iront rendre hommage au prince Philip à Westminster

Cela fera bientôt un an que le prince Philip, défunt mari de la reine Elizabeth II, a rendu son dernier souffle. A l’occasion du premier anniversaire de sa disparition, nos souverains belges Philippe et Mathilde se déplaceront jusqu’à l’Abbaye de Westminster pour lui rendre hommage. Un service religieux y est en effet prévu le 29 mars prochain. On sait déjà aussi que le prince Harry ne sera pas présent, ce qui fait réagir…

Le 29 mars prochain, un service religieux est prévu à l’Abbaye de Westminster, à Londres, pour rendre hommage au prince Philip, décédé depuis bientôt un an à l’âge de 99 ans. A l’occasion du premier anniversaire de sa disparition, de nombreuses têtes couronnées feront le déplacement, dont nos souverains belges, le roi Philippe et la reine Mathilde. Le palais royal a déjà confirmé cette information. Les souverains espagnols, le roi Felipe et son épouse la reine Letizia seront également présents. En revanche, l’absence du prince Harry fait jaser… Notamment quand on sait que le duc de Sussex sera présent, quelques semaines plus tard, aux Pays-Bas pour lancer les Invictus Games.