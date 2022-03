Biathlon: Fillon Maillet vainqueur du petit globe du sprint, après le gros globe de cristal

Après le gros globe de cristal du classement général et le petit de la poursuite, Quentin Fillon Maillet a encore enrichi sa moisson en obtenant le petit globe du sprint lors de l'ultime étape de la Coupe du monde de biathlon, vendredi à Oslo.

"QFM", star française des JO de Pékin en février avec cinq médailles, dont deux en or, s'est classé deuxième (+22.4) du dernier sprint de l'hiver vendredi, derrière le Norvégien Sturla Laegreid, mais devant le Suédois Sebastian Samuelsson (+26.5), le dernier qui avait encore une petite chance de le priver de ce petit globe. Tous les trois ont été impeccables au tir.

Le Jurassien de 29 ans tentera d'en ajouter un dernier dimanche, celui de la mass start.

Fillon Maillet s'était assuré avant cette dernière étape norvégienne de terminer pour la première fois en tête du classement général de la Coupe du monde, et de devenir ainsi le quatrième Français à s'adjuger le gros globe de cristal après Patrice Bailly-Salins (1994), Raphaël Poirée (2000, 2001, 2002, 2004) et Martin Fourcade (de 2012 à 2018).

Longtemps dans l'ombre du quintuple champion olympique Martin Fourcade, puis du Norvégien Johannes Boe, triple vainqueur du gros globe entre 2019 et 2021, "QFM", troisième de la Coupe du monde ces trois derniers hivers, a pris une autre envergure cette saison.

En témoignent ses cinq médailles olympiques rapportées de Pékin, deux en or (individuel et poursuite) et trois en argent (sprint, relais mixte et relais masculin), et ses huit victoires en Coupe du monde au fil de l'hiver.

Depuis son retour des JO-2022, Fillon Maillet n'a pas quitté le podium en Coupe du monde: en cinq courses, il s'est imposé à trois reprises et a terminé deux fois deuxième. Il tentera d'étirer encore sa série samedi et dimanche, avec la poursuite et la mass start, les deux dernières courses de la saison.