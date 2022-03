Prix de l'énergie - Le gouvernement renfloue le Fonds pour le gaz et l'électricité de 57 millions d'euros

(Belga) Le gouvernement fédéral a décidé de verser 57 millions d'euros au Fonds pour le gaz et l'électricité, accessible via le CPAS pour les personnes qui rencontrent des difficultés à payer leur facture énergétique, a annoncé vendredi soir la ministre de l'Intégration sociale, Karine Lalieux.

Cette mesure, prise "dans une optique de politique préventive", s'ajoute aux fonds débloqués pour le troisième volet de mesures pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, précise la ministre dans son communiqué. "Les personnes en situation de précarité n'ont souvent pas les moyens de changer simplement de source énergétique ou de réduire leur consommation", souligne Mme Lalieux, citée dans le communiqué. "Ce budget supplémentaire de 57 millions d'euros leur offre désormais plus de certitude et de moyens pour ajuster en permanence leur comportement." Pour faire appel à ce fonds, il faut passer par le CPAS mais il ne faut pas nécessairement y être inscrit, précisé la ministre. Les 57 millions d'euros permettront "aux médiateurs de dettes des CPAS de prendre de nombreuses mesures d'accompagnement et de soutien: achat d'appareils électroménagers moins énergivores, réalisation de travaux pour réduire la consommation d'énergie, création et publication de brochures pédagogiques, etc.", ajoute encore le communiqué. (Belga)