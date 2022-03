Invasion de l'Ukraine - La plupart des entreprises belges choisissent de rester en Russie

(Belga) La plupart des quelque 250 entreprises belges disposant d'établissements en Russie refusent de quitter le pays, même si elles désapprouvent fermement la guerre en Ukraine, rapporte samedi L'Echo.

Les entreprises qui restent en Russie entendent notamment ne pas abandonner leurs collaborateurs et leurs clients russes. Selon des données rassemblées par l'Echo, avec l'aide de Graydon et Creditsafe, les filiales russes des entreprises belges représentent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur la seule année 2021, les entreprises belges ont investi pour 1,5 milliard d'euros en Russie. En 2021, 1.556 entreprises belges ont exporté pour 3,4 milliards d'euros de marchandises vers le pays présidé par Vladimir Poutine. Pour certaines entreprises belges, il n'est toutefois plus possible de poursuivre leurs activités en Russie, comme le groupe de boulangerie La Lorraine, par exemple, qui a dû arrêter du jour au lendemain la construction d'une nouvelle usine. Celle-ci était en effet co-financée à hauteur de 50 millions d'euros par le fonds souverain russe RDIF.