DIRECT - Guerre en Ukraine: la Russie dit avoir utilisé des missiles hypersoniques, une première dans ce conflit

Les besoins humanitaires en Ukraine se font "de plus en plus urgents", avec plus de 200.000 personnes privées d'eau rien que dans la région de Donetsk et de "graves pénuries" de nourriture, d'eau et de médicaments dans des villes comme Marioupol ou Soumy, a déclaré vendredi un porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés, Matthew Saltmarsh.

DIRECT RTL INFO 8h45 - Ouverture d'un couloir humanitaire à Lugansk Un couloir humanitaire est ouvert dans la région de Lougansk, à l'est de l'Ukraine, depuis 09h00 heure locale (08h00 heure belge), pour permettre aux civils de quitter la zone, a annoncé le gouverneur local Sergei Gaidai sur Telegram. 8h30 - La Russie dit avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques "Kinjal" pour détruire un entrepôt souterrain d'armements dans l'ouest de l'Ukraine. Ce type de missiles, très manoeuvrable, défie tous les système de défense anti-aérienne, selon Moscou. Son utilisation est une première dans le conflit en Ukraine, selon l'agence d'Etat Ria Novosti. 7h - Zelensky enjoint Moscou à mener des pourparlers sérieux, les combats s'étendent Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé samedi qu'il était temps pour Moscou d'accepter de se "réunir" pour "discuter" sérieusement de paix afin d'éviter à la Russie des conséquences "sur plusieurs générations", tandis que les forces russes ont affirmé avoir pénétré dans Marioupol après plusieurs jours de siège. 6h30 - Zelensky s'adresse aux Russes : "Imaginez-vous 14.000 cadavres dans un stade" Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est directement adressé à la population russe dans un nouveau message vidéo samedi matin, alors que son homologue russe, Vladimir Poutine, s'est exprimé vendredi devant des dizaines de milliers de Russes, réunis dans un stade pour célébrer le huitième anniversaire de l'annexion de la Crimée. 22h - Des "centaines" de personnes sous les décombres d'un théâtre bombardé à Marioupol Des "centaines" de personnes étaient toujours vendredi sous les décombres d'un théâtre bombardé par les forces russes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, selon le président ukrainien, et des missiles russes ont frappé les abords de Lviv, grande ville de l'Ouest jusqu'ici épargnée.