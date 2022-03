Coldplay entame sa tournée devant 40.000 personnes au Costa Rica

Le groupe britannique Coldplay a entamé vendredi soir au Costa Rica sa première tournée mondiale depuis 2017, "Music of the Spheres", devant une foule en liesse de 40.000 personnes au stade national à San José.

Plancher produisant de l'énergie lorsque les spectateurs sautent, vélos générant de l'électricité pour alimenter la scène et promesse de donner un arbre pour chaque billet vendu: la tournée du groupe est présentée comme "écologique" et "durable" sur son site officiel.

Coldplay a expliqué sur les réseaux sociaux avoir choisi le Costa Rica comme première étape de sa nouvelle tournée, en raison de son image de pays "vert" et de son modèle électrique, renouvelable à 99,98 %, selon l'Institut costaricien du tourisme (ICT).

Après le Costa Rica, la tournée mondiale - qui compte 57 dates au total - se poursuivra notamment en République dominicaine et au Mexique.

Les Britanniques ont interprété leur première chanson, "Higher Power", à 19h45 heure locale (01H45 GMT, samedi), avant d'enchaîner, pendant deux heures des tubes tels que "Yellow", "The Scientist", "Fix You" et même une chanson traditionnelle costaricienne.

Le chanteur et leader Chris Martin a présenté en avant-première "A Sky Full of Stars" et a demandé au public - en espagnol- de ranger les téléphones portables pour pouvoir "profiter d'un moment intime".

"Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Les lumières, les chansons, les bonnes vibrations qu'ils transmettent. La vérité c'est que cela a été un grand concert du début à la fin", s'est enthousiasmée une des spectatrices, Carolina Jiménez, 38 ans.

Le groupe avait suspendu ses tournées en 2017, le temps de trouver le moyen de réduire son empreinte carbone.

"Nous sommes à 50% de l'objectif que nous voulons atteindre" en la matière, avait déclaré Chris Martin lors d'une interview à la BBC l'année dernière.