Prévisions météo: du soleil, mais jusqu'à quand?

Ce soir et durant la nuit, le ciel sera d'abord dégagé ou peu nuageux. Ensuite, la nébulosité deviendra variable à partir des frontières de l'est avec, à l'aube, risque de quelques averses hivernales dans l'est. Les minima oscilleront entre 0 et -2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse; ils seront de l'ordre +1 ou +2 degrés dans le centre, et de +3 degrés à la côte. Le vent sera souvent modéré de secteur est à nord-est.