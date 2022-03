Des millions d'euros dans les caisses: comment la prolongation du réacteur de Tihange fait les affaires de la ville de Huy (vidéo)

La prolongation d'un réacteur à Tihange pour les 10 prochaines années fait parler à Huy. Dans la commune, la centrale a toujours fait parler d'elle, divisant une population qui y voit du pour ou du contre. L'annonce de la fermeture de la centrale en 2025 avait soulagé certains riverains. Mais que pensent-ils de la décision, prise hier, de conserver un réacteur en marche jusqu'en 2035 ?

"Moi j'aimerais bien que tout cela s'en aille, on aurait une plus belle vue, on n'aurait pas cette ombre en été. On est aussi embêtés par les émanations", raconte un couple de Hutois. "C'est une bonne nouvelle pour l'emploi", rétorque une autre, alors que la centrale engage environ 2000 personnes, chiffre qui devrait être revu à la baisse avec le maintien d'un seul des trois réacteurs actuellement en fonction.

Pour la commune de Huy, cette prolongation est une aubaine. Chaque année, la centrale reverse 15 millions d'euros à la ville, qui doit composer avec une dette de 30 millions d'euros. Mais pourquoi ? "C'est le précompte immobilier sur le bâtiment et les machines et la force motrice, qui génère aussi d'importantes recettes", précise Eric Dosogne, bourgmestre faisant fonction à Huy. Pour lui, le maintien d'un réacteur va continuer à soulager les citoyens. "Nous continuerons à percevoir 5 millions d'euros par an. Il sert au fonctionnement de la ville de Huy. C'est de l'impôt que nous n'avons pas à percevoir pour les contribuables", a-t-il détaillé.