Il est de nouveau possible de se rendre à Disneyland Paris en Thalys

Après deux ans d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus, les trains à grande vitesse Thalys circuleront à nouveau d'Anvers et de Bruxelles vers Disneyland Paris et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, a annoncé samedi la société dans un communiqué de presse.



Thalys affirme reprendre la desserte de toutes ses destinations classiques. La compagnie ferroviaire, propriété de la SNCB et de la SNCF, assure deux allers-retours par week-end vers le parc à thème et l'aéroport. La reprise de la ligne coïncide avec une augmentation progressive de la fréquence des trains, indique la compagnie. Les billets sont en vente à partir de 29 euros.