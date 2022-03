Guerre en Ukraine: comment sont contrôlés les ménages qui accueillent des réfugiés?

En Belgique, 88% des hébergements disponibles pour les réfugiés ukrainiens ont été proposés par des particuliers. Un contrôle est prévu pour s'assurer qu'ils sont accueillis dans de bonnes conditions et éviter les abus. Quelles sont les règles pour héberger des réfugiés chez soi?

Nous avons rencontré Anne-Marie et Francis à Montigny-le-Tilleul. Ils préparent avec cœur les deux chambres qu’ils mettent à disposition de réfugiés ukrainiens. Le couple s’est proposé comme famille d’accueil et partagera sa maison. Avant l’arrivée des Ukrainiens, ils recevront une visite cette semaine: celle du contrôle du logement, comme pour les trente autres candidats hébergeurs de la commune.

"Moi je trouve qu'il faut garantir un accueil de qualité et s'assurer qu'au-delà de la bonne volonté, il y ait quand même un minimum de règles garanties qui soient données du point de vue sanitaire, du point de vue de l'équipement de la maison. Moi ça me semble tout à fait normal", nous confie Francis Bruyndonckx.

Les communes doivent inspecter les lieux

Au niveau de la commune, deux logements d’urgence sont prêts. Mais la plupart des habitations proposées sont celles de particuliers. C'est à l’administration de les inspecter. Une circulaire est parvenue vendredi soir aux différentes communes. Elles devront veiller au respect des normes de sécurité, salubrité, qualité et/ou équipement du lieu d’hébergement.

"Ce n'est pas suffisamment clair, mais ça donne des balises au niveau de la commune. Des choses logiques, c'est qu'ils aient un minimum d'intimité. Qu'ils aient une chambre pour eux. Un accès toilette, douche, baignoire, hygiène pour eux. Et puis le principal aussi: l'accueil qu'ils auront dans les familles", indique Marie-Hélène Knoops (MR), bourgmestre de Montigny-le-Tilleul.

Les policiers peuvent prévenir les communes

Les hébergeurs sont-ils des personnes de confiance? L’administration et la police doivent le vérifier. Les candidats devront présenter ou donner accès à leur casier judiciaire, et ce, pour chaque personne majeure du ménage. "Si la police pense qu'il y a quelque chose qui est en cours au sujet de quelqu'un, et que ce n'est pas encore dans l'annexe 595 du casier judiciaire, ils peuvent interpeller les bourgmestres en disant 'attention'", précise Marie-Hélène Knoops.

La mission des communes est donc importante pour mettre en sécurité des personnes qui cherchent en Belgique un abri sûr.