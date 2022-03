WTT Contender Doha - Adrien Rassenfosse et Martin Allegro éliminés en simple lors des qualifications

(Belga) Adrien Rassenfosse et Martin Allegro n'ont pas réussi à se qualifier samedi pour le tableau final du WTT Contender de tennis de table à Doha, capital du Qatar.

Allegro (ITTF 104), 25 ans, était exempté du premier des quatre tours de qualifications, mais il s'est incliné dès son entrée en lice au deuxième tour contre le Chinois Xue Fei (ITTF 160) sur le score de 3-0 (11-8, 11-4 et 11-9). Du haut de ses 18 ans, Rassenfosse (ITTF 261) n'a lui non plus pas réussi à faire mieux qu'un deuxième tour lors des qualifications. Vendredi, il était parvenu à passer l'obstacle Portoricain Angel Naranjo (ITTF 283) en s'imposant 3-0 (11-8, 11-5 en 15-13). Samedi son parcours s'arrêtait au tour suivant à la suite d'une défaite 2-3 (4-11, 11-7, 9-11, 11-5 en 9-11) contre le Portugais João Geraldo (ITTF 62). Les deux pongistes sont associés en double et sont, par contre, directement qualifiés pour le tableau final (Belga)