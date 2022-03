Près de 1.200 animateurs des Scouts se sont réunis à Chevetogne

(Belga) Près de 1.200 animateurs des Scouts se sont réunis samedi dans le cadre verdoyant du Domaine provincial de Chevetogne, à l'occasion d'un grand rassemblement annuel. L'événement baptisé Scoutopia était organisé par l'asbl Les Scouts.

En raison de la crise sanitaire, c'est la première fois en trois ans que le traditionnel rassemblement des animateurs se déroulait en présentiel. Ces derniers ont largement répondu à l'appel, puisqu'une telle affluence n'avait jamais été vue par le passé. D'habitude, ce sont plutôt 800 personnes qui se réunissent, ont expliqué les organisateurs. Le thème de la journée était l'éco-sensibilité. Il a été décliné au travers d'un grand jeu, de conférences d'experts et d'un village associatif rassemblant une vingtaine d'organisations actives dans le domaine de la transition énergétique, de l'alimentation durable ou encore de la gestion des déchets. Les ministres De Bue, Linard, Glatigny, Collignon et Jeholet étaient présents pour l'occasion. En fin de journée, Céline Tellier (Ecolo), ministre wallonne de l'Environnement, et Christelle Alexandre, présidente de la Fédération des Scouts, ont également planté un chêne sessile dans le Domaine de Chevetogne pour symboliser la participation des Scouts au projet "Yes we plant" (3.200 plantations mises en terre depuis septembre dernier). (Belga)