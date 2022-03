Invasion de l?Ukraine - Des activistes protestent contre la présence de tankers russes en mer Baltique

(Belga) Dans des kayaks, sur de petites embarcations, et même à la nage, plusieurs dizaines d'activistes de l'organisation de défense de l'environnement Greenpeace ont protesté samedi contre la présence de tankers russes en mer Baltique.

Ces militants entendaient dénoncer la présence de ces navires chargés de pétrole russe en route vers l'Europe, alors que celle-ci entend ne plus financer la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. "Alors que le peuple ukrainien souffre et que des gens en Russie descendent dans la rue pour exiger la paix, le pétrole et le gaz de Poutine atteignent toujours les ports européens, ce qui remplit sa caisse de guerre", s'insurge Mads Flarup Christensen, directeur de Greenpeace pour les pays nordiques. Malgré les sanctions occidentales contre la Russie, l'importation de gaz, de pétrole et de charbon russes est toujours possible, déplore l'organisation écologiste. Celle-ci a dénombré depuis le début de la guerre le passage de 189 supertankers en provenance de Russie, dont 88 avaient un port européen pour destination, selon elle. (Belga)