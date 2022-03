DIRECT - Drame à La Louvière: une voiture fonce sur la foule lors du carnaval et fait au moins 6 morts, les dernières infos

Une voiture a foncé dans la foule qui s'était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles, dimanche vers 05h00 à Strépy-Bracquegnies. Un premier bilan fait état de 7 morts, 12 blessés graves et une vingtaine de blessés plus légers, selon le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert.

L'horreur et l'effroi ce matin au carnaval de Strépy-Bracquegnies. Surgie de nulle part, une voiture a foncé dans la foule qui s'était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles. Selon nos dernières informations, un bilan provisoire fait état de 6 morts, plus de 20 blessés graves et près de 70 personnes touchées.

DIRECT RTL INFO

10h45 - Le Roi et le Premier ministre se rendront sur les lieux du drame

Le Roi et le Premier ministre se rendront à Strépy-Bracquegnies à 16h00, annonce le cabinet De Croo.



10h35 - Claude Hautain, directeur d’aide médicale urgente pour le Hainaut, décrit le dispositif

"Le bilan actuellement est de 6 personnes décédées sur place, 10 blessés graves, 10 blessés un peu moins graves et 17 blessés légers. Il y a une septantaine de personnes qui étaient présentes autour de l’événement. Elles sont maintenant rassemblées au centre sportif afin d’être prises en charge par la cellule psycho-médico-sociale. C’est un dispositif qui a dû grandir rapidement. Classiquement dans un plan médical, on envoie trois soigneurs et cinq ambulances mais on a dû augmenter ce nombre", explique Claude Hautain, directeur d’aide médicale urgente pour le Hainaut.

10h02 - Le bilan s'alourdit et passe à 6 morts

Selon nos informations, le dernier bilan humain fait état de 6 morts.

10h - Nouveau bilan communiqué par la Ville de la Louvière

Un nouveau bilan fait état de 4 décès, plus de 20 blessés graves et près de 70 personnes touchées, indique la Ville de La Louvière.

9h45 - "Horrible nouvelle", réagit Alexander De Croo

"Horrible nouvelle depuis Strépy-Bracquegnies. Une communauté qui se rassemblait pour faire la fête a été frappée en plein cœur", réagit le Premier ministre Alexander De Croo. "Mes pensées vont aux victimes et leurs proches. Tout mon soutien va aussi aux services d'urgence pour leur aide et l'assistance apportées." "Effroi et tristesse à l'annonce du drame qui s'est déroulé au carnaval de Strépy-Bracquegnies. En pensée avec les familles et les proches des victimes", ajoute la vice-Première MR Sophie Wilmès.

9h40 - Point presse à 11h00 à l'hôtel de ville de La Louvière

"Un point presse concernant le drame survenu à Strépy dimanche matin sera organisé à 11h00 à l'hôtel de ville de la Louvière", indique Jacques Gobert, bourgmestre de la commune.

9h30 - Des renforts à l'hôpital de Jolimont

L’hôpital de Jolimont est entré en phase de pré-alerte. Des médecins ont été appelés en renfort. L’hôpital accueille actuellement plusieurs blessés dont 4 aux soins intensifs.

8h - "Les gens pleuraient, criaient", raconte une riveraine

Sur place, les habitants sont extrêmement choqués. Une riveraine, en larmes, nous raconte ce qu’elle a vu : "Tout d’un coup, je regarde par ma fenêtre et je vois que tout le monde partait par-là. Les gens pleuraient, criaient… Moi, je n’ai pas osé aller là car c’est l’horreur."

7h30 - "C'est l'horreur", dit le bourgmestre Jacques Gobert

"Il n’y a pas de mots, c’est l’horreur. Etant arrivé sur place quelque temps après la catastrophe, voir ces corps dispersés sur la route, les gens qui sont en souffrance… Vous ne pouvez pas imaginer que ça puisse exister et malheureusement, c’est ce qui a lieu… Il n’y a pas de mots, c’est dramatique."

7h15 - Les secours déployés en masse

Les secours sont toujours sur place. Il y a eu au total 8 ambulances. Le plan communal d'urgence a été déclenché par le bourgmestre. Une cellule psychologique a été ouverte. "Nous avons mis la salle de sport communale à disposition des familles et le service d'assistance aux victimes a également été activé", précise Jacques Gobert.

7h - Des circonstances à éclaircir

On ignore encore les circonstances de ce drame. Un suspect a été interpellé, informe le bourgmestre Jacques Gobert qui parle de "catastrophe".

6h - Fabrice Collignon, présent sur place, raconte

L'animateur de Bel RTL Fabrice Collignon participait à ce carnaval. Il raconte ce à quoi il a assisté: "Nous étions en train de faire le ramassage des Gilles, on allait de maison en maison. Nous étions sur une grande ligne droite et il y avait plus ou moins 150 personnes. On a entendu un bruit immense venir de derrière la société et la voiture est littéralement entrée dans le groupe de personnes. C'est une scène que je n'aurai jamais cru voir dans ma vie. La voiture a accéléré et le temps de se rendre compte qu'il se passait quelque chose, tout le monde était par terre. Les gens criaient. Y'avait de la musique et des sourires et 3 secondes après, c'était des cris. C'était horrible".

5h - Une voiture fonce dans la foule à Strépy

Un véhicule surgit et percute un "ramassage" de la société des gilles "Les Boute-en-Train" de Strépy-Bracquegnies dimanche tôt dans la matinée. Le groupe, qui se composait d'une centaine de personnes, venait de quitter la salle Omnisports pour remonter, via la rue des Canadiens, vers le centre du village. Plusieurs personnes perdent dans la vie et des dizaines d'autres sont blessées.