Une voiture fonce dans la foule à Strépy - Point presse à 11h00 à l'hôtel de ville de La Louvière

(Belga) "Un point presse concernant le drame survenu à Strépy dimanche matin sera organisé à 11h00 à l'hôtel de ville de la Louvière", indique Jacques Gobert, bourgmestre de la commune.

Dimanche vers 05h00, une voiture a foncé dans la foule qui s'était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles, lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies (La Louvière, Hainaut). Un premier bilan fait état de 4 morts, 12 blessés graves et une vingtaine de blessés plus légers. La juge d'instruction est descendue sur les lieux. Le parquet de Mons ne souhaite pas communiquer sur le dossier, dans l'immédiat, mais il s'exprimera plus tard dans la journée, a-t-il indiqué. Concernant les circonstances du drame, certains médias évoquent une course-poursuite engagée entre le véhicule impliqué et la police. Une information que dément le bourgmestre de La Louvière: "Tout ce que l'on sait, c'est qu'une voiture a foncé à vive allure dans la foule. S'agissait-il d'un acte délibéré ou non? L'enquête le dira", a ponctué Jacques Gobert. (Belga)