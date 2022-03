Un nouveau bilan fait état de six morts, 10 blessés graves et 27 blessés plus légers

(Belga) Le bilan humain de cette catastrophe est "lourd", a indiqué le médecin coordinateur lors de la conférence de presse organisée dimanche matin à La Louvière. "Six personnes sont décédées, dix victimes se trouvent dans un état grave et 27 autres sont blessées plus légèrement. Par ailleurs, 70 personnes impliquées dans ce drame, mais non blessées, ont été rassemblées dans le centre omnisports de la ville, a-t-il précisé.

"On déplore six décès, 26 blessés à des stades divers et 10 personnes dont les jours sont en danger", a indiqué pour sa part le substitut Damien Verheyen. Cinq véhicules SMUR ont été envoyés sur les lieux et 16 ambulances ont transporté les victimes vers les hôpitaux de la région. Un poste médical a également été établi dans un home à proximité.