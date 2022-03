6 morts, 10 blessés graves et 27 blessés légers dans le drame du carnaval de Strépy

(Belga) Les autorités louviéroises et judiciaires ont tenu une conférence de presse dimanche à 11 heures en la salle des mariages de l'hôtel de ville de Louvière au cours de laquelle elles ont fait le point sur le drame qui s'est produit dimanche matin lors du ramassage des gilles du carnaval de Strépy-Bracquegnies.

Le Bourgmestre de La Louvière, visiblement très ému, a évoqué "une catastrophe" dans le cadre "du premier carnaval d'après le confinement". "Le carnaval commençait par le ramassage des Gilles", a expliqué Jacques Gobert. "Le groupe, gilles et accompagnants, était constitué de 150 à 200 personnes quand ils sont sortis de la salle omnisports de Strépy. Au moment où le groupe a bifurqué dans la rue des Canadiens, une voiture venant de l'arrière à grande vitesse a littéralement pulvérisé un nombre important de personnes. Le bilan est très lourd: on dénombre 6 personnes décédées, 10 dont le pronostic vital est engagé et 27 blessées plus légèrement. Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux régionaux." "Les sociétés folkloriques ont été invitées à arrêter l'organisation du carnaval. Seul un rondeau prévu à 11 heures a eu lieu sobrement". (Belga)