Du soleil pour toute la semaine

(Belga) Dimanche après-midi, la nébulosité pourra encore être abondante, par moments, avec quelques averses sur le nord et l'extrême sud du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec et accompagné de belles éclaircies. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés, sous un vent faible à modéré, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, une faible zone de pluie accompagnée d'air plus doux transitera de l'Ardenne vers le nord-est du pays, elle quittera le territoire au petit matin. Les minima se situeront entre 3 et 5 degrés de l'Ardenne au centre et de -1 à 3 degrés sur le nord du pays. Un risque de brume n'est pas à exclure localement. Lundi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale locale, le temps deviendra assez ensoleillé et doux avec des maxima évoluant entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 18 degrés en Campine. Le temps restera sec en de nombreux endroits. Des ondées locales seront toutefois possibles notamment en région côtière et le vent sera faible à modéré. Mardi, la journée sera également baignée de soleil, seuls quelques nuages cumuliformes flâneront dans le ciel l'après-midi. Le mercure grimpera jusqu'à 18 degrés en Basse Belgique. La météo s'annonce clémente pour le restant de la semaine, avec du soleil et de la douceur au programme, selon l'IRM. (Belga)