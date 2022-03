Disparition de la petite Maddie McCann: après 11 ans d’enquête, Scotland Yard va arrêter les recherches

C’est une information du média britannique The Sun. 14 ans après la disparition de la petite Madeleine McCann et 11 années d’enquête, Scotland Yard annonce mettre un terme à ses recherches d’ici la fin de l’année. Cela signifie, selon The Sun, que le suspect principal Christian B ne sera probablement pas inculpé.

Il y aura bientôt 15 ans que la petite Maddie McCann a disparu. C’était un jeudi soir, le 3 mai 2007 à Praia da Luz au Portugal. Ses parents étaient sortis dîner, la fillette, elle, était train de dormir avec son frère et sa sœur lorsqu’elle a disparaît mystérieusement. Quatre ans après sa disparition, Scotland Yard ouvre une enquête pour retrouver la petite fille. Aujourd’hui, 11 ans après le lancement des recherches, le service de police de Londres annonce qu’elle va clore son enquête. C’est du moins ce qu’a déclaré The Sun dans ses colonnes. "Il n'est actuellement pas prévu de pousser l'enquête plus loin", a d’ailleurs indiqué une source au média britannique. Le dossier pourrait être rouvert si de nouvelles informations importantes venaient à être révélées Le financement de l'enquête "Operation Grange" s’arrêtera d’ici la fin de l’année. "La fin de la route pour l'opération Grange est maintenant en vue. Le travail de l'équipe devrait être terminé d'ici l'automne", a ajouté cette source. Cela signifie, selon The Sun, que le suspect principal Christian B. ne sera probablement pas inculpé pour la disparition de la fillette. La police a en effet estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour le déclarer coupable, alors que la police allemande est, quant à elle, convaincue de sa culpabilité. La source qui s’est confiée au Sun a cependant indiqué que "le dossier pourrait être rouvert si de nouvelles informations importantes venaient à être révélées." Le financement actuel de l’enquête prend fin le 31 mars mais une dernière demande pour une nouvelle subvention a récemment été soumise au ministère de l’Intérieur, portant les recherches jusqu’à fin septembre. Cela porte le coût total de l’enquête à environ 13 millions de livres sterling, d’après le média britannique. Christian B. se trouve en prison en Allemagne Christian B., 45 ans, avait été identifié comme suspect dans la disparition de Maddie McCann en 2020. Il purge actuellement une peine de 7 ans de prison en Allemagne pour avoir violé une femme de 72 ans au Portugal. Même si l’enquête de Scotland Yard prendra fin d’ici fin décembre, de leurs côtés, Kate et Gerry, les parents de la fillette, ont juré qu’ils n’arrêteraient jamais leurs recherches pour retrouver Maddie ou, du moins, rétablir la vérité.