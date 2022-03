Drame à Strépy-Bracquegnies: Carine habillait des gilles avant d'assister à l'horreur

Le roi Philippe et la princesse Elisabeth sont arrivés dimanche sur le coup de 16h00 au hall sportif de Strépy-Bracquegnies pour un briefing avec les services de secours et les autorités locales après le drame. À l'aube, une voiture a heurté un groupe de Gilles et leurs proches alors que venait de débuter le ramassage en ce premier jour de carnaval. Le dernier bilan communiqué fait état de 6 morts, 10 blessés graves et une petite trentaine de blessés plus légers.

Près du hall sportif, notre équipe a rencontré Carine. La dame voulait assister à la visite des autorités et du Roi. Ce dimanche matin, elle habillait des gilles dans le complexe sportif avant d'être confrontée au drame. "On était très joyeux ici. On était une petite centaine de personnes. On habillait les gilles, et puis on est sorti, vraiment de manière enfantine, on s'est amusé. On est sorti, et puis voilà, le drame cinq minutes après", nous a confié Carine.

Notre témoin a échappé au pire. Physiquement, le corps est indemne, mais l'esprit est hanté par les images du drame. "Ça revient sans cesse, les gens qui ont été éjectés. Et puis je me suis aperçue en allant leur porter secours qu'il y en avait déjà quatre de morts. C'est dur", explique-t-elle.

Carine est heureuse de voir la venue des plus hautes autorités du pays. "Je trouve ça bien de leur part. Ça veut dire qu'on existe. On n'est pas forcément des pions tout le temps. C'est bien", conclut-elle.