Environ 2.500 volontaires ont nettoyé les plages belges et néerlandaise dimanche

(Belga) Environ 2.500 volontaires étaient présents dimanche sur les plages belges et néerlandaise pour ramasser les déchets qui les jonchent à l'occasion de la 13e édition de l'Eneco Clean Beach Cup, ont annoncé les organisateurs. Dix-neuf clubs de surf belges et six clubs néerlandais ont contribué à l'action. Au total, plus de 4 tonnes de déchets ont été récoltées sur 25 sites le long du littoral.

On trouve en moyenne 137 déchets par 100 mètres de ligne de marée sur les plages du littoral flamand. Au fond de la partie belge de la mer du Nord, on trouve en moyenne 126 éléments par kilomètre carré. Environ 90 % de ces déchets sont constitués de plastique. À l'échelle mondiale, la quantité de déchets plastiques dans les océans aura probablement plus que quadruplé d'ici 2050. Il y aura alors plus de plastique que de poissons dans les océans. "L'impact de deux années de distanciation sociale n'a apparemment pas aidé notre engagement commun en matière de durabilité", a indiqué Sven Fransen, l'initiateur de l'action. "En retroussant nos manches, main dans la main et côte à côte, nous semblons mieux parvenir à faire passer le message pour renverser la vapeur". (Belga)