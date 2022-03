Des centaines de personnes ont participé à la marche contre le racisme à Liège

(Belga) Une action s'est tenue dimanche à Liège à la veille de la Journée internationale contre le racisme et les discriminations. Des centaines de personnes étaient mobilisées dont plusieurs organisations. Selon les organisateurs, environ 500 manifestants se trouvaient sur place tandis que la zone de police de Liège estimait le chiffre à 350.

Les manifestants se sont donnés rendez-vous sur la place du Marché vers 12h30 avant de se diriger vers la place Saint-Lambert, la place Cathédrale pour finalement arriver place du XX août. "C'était une action nationale avec 15 villes concernées par l'événement. Nous étions unis dans toute la Belgique", indique Serge Kabiligi de la Plateforme 21/3. Des intervenants de la société civile, les syndicats et des représentants de la jeunesse ont ainsi pris la parole pour dénoncer le racisme, la discrimination et les différences de traitements : "Nous souhaitions rappeler que la lutte contre le racisme doit se faire au quotidien et cette journée était une nouvelle opportunité pour secouer la conscience des gens. Nous le voyons avec la solidarité envers les réfugiés ukrainiens, il est nécessaire de pointer l'importance de se serrer les coudes." La Plateforme 21/03 a avancé quatre revendications qui seront défendues devant les autorités liégeoises : la mise en place d'un testing dans les lieux de sorties (les bars, les boîtes de nuit,?) et la création d'une charte antiraciste pour les bars du carré ; des testings anti-discrimination dans le domaine de l'emploi et du logement ; des guichets accessibles pour que les victimes de racisme et de discriminations puissent porter plainte de façon plus rapide et efficace ; des actions plus concrètes au niveau de la solidarité. Le rassemblement s'est conclu aux alentours de 15h00 et aucun incident n'était à déplorer. (Belga)