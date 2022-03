La marine colombienne intercepte un bateau avec 3,4 tonnes de cocaïne à bord

(Belga) Les troupes de sécurité colombiennes, avec l'appui de l'armée américaine, ont intercepté 3,4 tonnes de cocaïne à bord d'une embarcation dans les Caraïbes. La valeur des stupéfiants saisis est estimée à 120 millions de dollars, soit 109 millions d'euros, a fait savoir la marine colombienne dimanche.

Des avions de la force aérienne et de la marine ont localisés le bateau suspect avec l'aide des unités américaines. Après une course-poursuite, l'équipe d'intervention des garde-côtes a réussi à arrêter le speedboat à 220 kilomètres de l'archipel colombien de San Andrés et Providencia. Le bateau faisait route de la Colombie vers l'Amérique centrale. L'équipage - trois Nicaraguayens et deux Costariciens - a été arrêté. La Colombie est perçue comme le premier pays d'origine pour la cocaïne, avant le Pérou et la Bolivie, où la coca est aussi cultivée. Les cartels de drogues transportent de très larges quantités de stupéfiants vers l'Amérique centrale, les USA et l'Europe. Les saisies sont régulières dans le port d'Anvers en Belgique. (Belga)