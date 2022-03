Le président autrichien en visite d'Etat en Belgique dès lundi

(Belga) Le président autrichien Alexander Van der Bellen et sa femme Doris Schmidauer effectuent une visite d'Etat en Belgique de lundi à mercredi. Il s'agit de la première visite d'Etat entre l'Autriche et la Belgique depuis 1997, mais également de la première visite d'Etat entrante en Belgique depuis le début de la crise sanitaire en 2020, ont annoncé vendredi les Affaires étrangères.

Le couple présidentiel sera officiellement accueilli par le couple royal au Palais et reçus par le Premier ministre au Palais d'Egmont. Le président autrichien déposera une couronne de fleurs sur la tombe du soldat inconnu avant d'être reçu au Sénat et à la Chambre ainsi qu'à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Un dîner officiel au Château de Laeken clôturera la première journée. Cette visite d'Etat réitère les liens historiques et culturels étroits entre l'Autriche et la Belgique et leur volonté d'agir ensemble pour faire face aux défis actuels et du futur, tels que le conflit en Ukraine et ses conséquences, la transformation technologique et l'innovation durable dans le cadre du Green Deal, ainsi que le renforcement des partenariats européen et multilatéral. Durant sa visite, le président autrichien aura des réunions de travail avec des acteurs institutionnels et économiques et visitera le Collège d'Europe à Bruges. Son épouse visitera également la Chapelle musicale Reine Elisabeth. (Belga)