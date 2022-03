Jacques Gobert, bourgmestre de la Louvière: "Ce qui nous importe maintenant, c'est de respecter la volonté des familles des victimes"

Jacques Gobert, bourgmestre de la Louvière, nous confiait ce lundi matin que des dispositions avaient été prises suite aux évènements dramatiques qui ont eu lieu dimanche lors des festivités du carnaval. Vers 5h du matin, lors du ramassage, une voiture a foncé sur une foule se rassemblant pour participer aux festivités de Strépy-Bracquegnies, tuant au moins six personnes et en blessant 26 autres, annoncent officiellement les autorités.

"On est face à une situation qu'on ne peut expliquer et l'ampleur des dégâts est énorme sur le plan humain. C'est une catastrophe sans nom", a déploré le bourgmestre. Il a notamment évoqué les suspects. "Ce que le parquet a pu communiquer, c'est sur le fait que ce sont deux personnes qui vivent à la Louvière, et qui disposaient d'un véhicule d'une grande puissance et qu'ils circulaient relativement vite. Selon les témoignages que j'ai recueillis, la voiture roulait à vive allure, effectivement."

"Pour les funérailles, on respectera la volonté des familles"

Le bourgmestre a insisté sur le fait que des cérémonies d'hommage seront organisées en fonction de la volonté des proches des victimes. "L'amicale des sociétés folkloriques du village de Strépy-Bracquegnies va organiser demain soir un lâcher de ballons. J'ai pris la décision de cesser le carnaval qui était le premier carnaval après le confinement lié à la pandémie. Avec le Premier ministre, Alexander De Croo, on a évoqué la possibilité d'avoir une journée de deuil national mais cela serait plutôt finalement une minute de silence. On attend la volonté des familles. On a des contacts avec eux en direct, via notre service d'assistance des victimes, à qui on a proposé la possibilité d'avoir des funérailles en commun, mais ce qui nous importe c'est de respecter la volonté des familles."

Le Laetare prévu dimanche prochain est, lui, maintenu. "Oui, il faut continuer à pratique notre folklore sans oublier ce qu'il s'est passé. Il est important qu'on marque à chacun des carnavals un moment de recueillement et de souvenir par rapport à cet effroyable accident", a insisté le bourgmestre.

Un registre de condoléances sera ouvert ce lundi à 11h à l'hôtel de ville de La Louvière en hommage aux victimes.