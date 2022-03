Drame de Strépy-Bracquegnies: "La rue des Canadiens est très calme ce matin, les volets restent fermés"

Notre journaliste Sébastien de Bock est ce lundi dans le quartier qui a été secoué par le drame qui s'est produit dimanche matin lors du ramassage des Gilles du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Vers 5h du matin, une voiture a foncé sur une foule se rassemblant pour participer aux festivités. Il y a 6 morts et 26 blessés.

Alors qu'un nouveau jour se lève, des fleurs jonchent le sol et rappellent la tragédie qui a eu lieu 24 heures auparavant et a enlevé la vie à 6 amateurs du folklore.

"Les volets de la plupart des maisons sont encore fermés", constate notre journaliste.

Natacha et Patrice, deux habitants de la rue, acceptent de se confier. Ils ont eu du mal à dormir cette nuit. Ils sont encore émus. Ils prennent le chemin du travail ce matin et ne peuvent s'empêcher de penser à ce qu'il s'est passé hier. "Je suis encore un peu choquée", confie Natacha qui précise qu'elle n'était pas sur les lieux au moment du drame. "Je les ai vus passer: je les ai regardés par la fenêtre et après je me suis mise dans le divan. J'ai entendu la voiture arriver à toute allure. Et j'ai entendu un énorme "Boum". J'ai mis mon manteau et ils étaient tous à terre", confie la dame.

Patrice n'y croit toujours pas: "C'est hallucinant. C'est à désespérer de l'être humain. On n'y croit pas."

Natacha et Patrice sont encore indignés 24 heures après les faits. Quelques bouquets de fleurs ont été déposés ce matin sur les lieux de l'accident en hommage aux victimes.