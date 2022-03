L'ONG belge Graine de vie a planté plus de dix millions d'arbres en Afrique en 2021

(Belga) L'ONG belge Graine de vie a planté plus de dix millions d'arbres en 2021 dans cinq pays africains, a-t-elle annoncé lundi par voie de communiqué. L'organisation, créée en 2009, œuvre au reboisement afin de favoriser l'absorption des émissions des gaz à effet de serre et de diminuer l'impact carbone des activités humaines.

L'association, active à Madagascar, au Bénin, au Togo, au Cameroun et au Ghana, annonce en outre avoir créé 130 nouvelles pépinières durant l'année. Elles s'ajoutent au 251 pépinières déjà mises sur pied depuis 13 ans. Graine de vie œuvre également à la sensibilisation des populations locales aux conséquences néfastes de la déforestation. La filière illégale du bois, encore très active dans certains pays africains, permet aux habitants d'assurer leur subsistance dans un contexte socio-économique difficile. "Le paradoxe, c'est que nous, les pays du Nord, essayons d'inverser la tendance du réchauffement climatique, que nous avons provoquée, en demandant aux pays africains de protéger leurs forêts pour qu'elles puissent absorber le trop de CO2 que nous ne sommes pas parvenus à limiter", note l'ONG. "Parallèlement ce sont les mêmes pays industrialisés qui achètent en très grande quantité le produit de l'abattage illicite des arbres en Afrique." Consciente de cette réalité, Graine de vie a donc développé ses projets en y incluant, pour moitié, des "arbres de rente" qui produisent des ressources économiques et alimentaires aux habitants (arbres fruitiers, café, cacao, avocats, arbres à huile essentielle, ?). Les 896 sites de reboisement de l'ONG et les centaines de pépinières fournissent du travail à près de 600 travailleurs au quotidien. Depuis sa création en 2009, Graine de vie a planté près de 45 millions d'arbres, compensant l'émission de 225.000 tonnes de CO2 chaque année. (Belga)