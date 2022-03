Drame de Strépy-Bracquegnies: bouleversé, Giovanni, proche de plusieurs victimes, témoigne

Parmi les 6 victimes qui ont été renversées par un véhicule à Strépy-Bracquegnies ce dimanche, 4 ont un lien direct avec le club de football de l'Union Royale La Louvière Centre. C'est dans une atmosphère très particulière que s'est déroulé l'entraînement.

Ce lundi, nous avons rencontré Giovanni dans le stade de La Louvière. Depuis 30 ans, le délégué, âme du club, organise les matchs.

Sur les six victimes du drame de Strépy-Bracquegnies, quatre sont des amis. "J'ai perdu des gens que j'aimais bien. Comme Fred, Imperiale, comme Frédéric,... C'est fou. Je n'ai pas de mots", confie-t-il.

Une fois le trop plein d'émotion passé, il y a le dernier souvenir.

"Fred d'Andrea, je le voyais tous les samedis. C'est le mec super, qui venait toujours me demander si je n'avais pas besoin d'un coup de main", raconte Giovanni. "Fred Cicero a été entraîneur avec les U21 notamment. Avec Salvatore Imperiale, on jouait aux pronostics. Et ils sont partis ainsi..."

Difficile dans ces conditions de continuer à s'entraîner, à avancer. Cet après-midi l'équipe de Nationale pense aussi à une jeune recrue, Marino, qui jouait encore samedi dernier et qui aujourd'hui est aux soins intensifs.

"Il est en observation pendant 48 heures. Je devrais avoir des nouvelles de son papa probablement ce soir. Dès qu'on en sait plus, je vous expliquerai où ça en est par rapport à sa santé", a expliqué Jean-Michel Méo, son entraîneur.

Quelques mots rassurants, mais l'inquiétude reste.

"On est mélangé entre la tristesse et la colère parce que ce genre de situation ne devrait jamais arriver", a ajouté Jean-Michel Méo.

Pour le capitaine Christopher, qui avait engagé Marino il y a un an pour renforcer l'équipe, l'incompréhension est totale. "Toute équipe l'apprécie. Je l'appelle souvent mon beau petit. On est très touché par ce qui lui est arrivé. On espère avoir de bonnes nouvelles. On va prier pour lui."

Samedi prochain, un hommage est prévu avant le match pour les victimes et ceux qui sont encore entre la vie et la mort. Pour Giovanni, la perte est immense. Un vide qui ne le quittera plus.