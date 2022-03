Drame de Strépy-Bracquegnies: l'identité du chauffeur confirmée, l'infraction alcoolique était légère

Le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, a confirmé lundi soir sur la RTBF que le chauffeur de la voiture qui a percuté le public du ramassage des Gilles dimanche matin à Strépy-Bracquegnies était bien "Paolo F". L'homme avait un taux d'alcool dans le sang légèrement infractionnel.



L'homme, qui se présente comme un adepte de la vitesse sur les réseaux sociaux, avait déjà écopé d'un retrait de permis de 5 ans. Il avait repassé les 4 examens, théorique, pratique, médical et psychologique, ce qui lui avait permis de récupérer le droit de conduire. Paolo F. et son passager au moment de la collision ont été testés positifs à l'alcool. Les résultats d'analyses sanguines doivent préciser s'ils avaient ingurgité d'autres substances. Les deux hommes ont été présentés lundi soir à la juge d'instruction à Tournai. Celle-ci a jusqu'à 05h00 du matin, délai de fin de la détention préventive de 48 heures, pour délivrer ou non un mandat d'arrêt pour l'un, pour l'autre ou pour les deux occupants de la voiture. Pour l'heure, l'enquête est ouverte pour meurtre mais les faits pourraient être requalifiés.

Le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, s'est exprimé sur le délai nécessaire pour identifier le chauffeur de la voiture. "Quand la police est arrivée, les deux personnes étaient sorties et il a fallu attendre les images des caméras de surveillance pour savoir qui était le chauffeur. Il n'est pas récidiviste. Il a repassé les examens après sa déchéance de permis de conduire. Il a donc récupéré le droit de conduire. Mais c'est un élément que le juge appréciera".

Le procureur montois s'est également exprimé sur le caractère infractionnel -ou non- des faits. "C'est le nœud du dossier, le caractère intentionnel ou pas, et c'est important car la nature de la peine est différente, suivant que c'est volontaire ou pas. Il faudra prendre en considération différents éléments : la vitesse du véhicule, y a-t-il eu freinage ? Pourquoi a-t-il continué encore un kilomètre après les impacts ? C'est un peu tôt pour répondre". Le procureur a par ailleurs souligné que le test d'alcoolémie du chauffeur n'avait révélé qu'une légère infraction.