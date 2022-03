Drame de Strépy-Bracquegnies: le chauffeur inculpé de coups et blessures et homicide involontaires

Les deux occupants de la voiture qui a foncé sur un groupe de Gilles ont été auditionnés toute la nuit par la juge d'instruction de Tournai. La juge a décidé de requalifier les faits. Elle a inculpé le chauffeur de coups et blessures involontaires et d'homicide involontaire, tandis que le passager l'est de non-assistance à personne en danger.

Selon nos informations exclusives, Paolo F., le chauffeur de la voiture qui a percuté le public du ramassage des Gilles dimanche matin à Strépy-Bracquegnies, est inculpé de coups et blessures involontaires et d'homicide involontaire. Son avocat l'a confirmé à notre reporter Hanan Harrouch, présente devant le palais de justice de Tournai pour RTLINFO. "Il ne s'agit donc plus d'une enquête pour meurtre", rapporte notre journaliste. Le chauffeur reste néanmoins en détention préventive. "Nous ne sommes pas dans des faits de meurtre ou coups et blessures volontaires tels que cela avait été requis par le ministère public, a réagi Frank Discepoli, l'avocat du chauffeur. Je pense que la juge, après analyse des éléments du dossier, a pu se rendre contre qu'on était dans le cadre de faits absolument accidentels". Nino, le passager de la voiture et par ailleurs cousin du chauffeur, est quant à lui inculpé de non-assistance à personne en danger. L'individu affirme qu'il était endormi au moment des faits. Il est libéré sous conditions.

Un profil particulier Parolo F., qui se présente comme un adepte de la vitesse sur les réseaux sociaux, avait déjà écopé d'un retrait de permis de 5 ans. Il avait repassé les 4 examens, théorique, pratique, médical et psychologique, ce qui lui avait permis de récupérer le droit de conduire. Paolo F. et son passager au moment de la collision ont été testés légèrement positifs à l'alcool. Plus d'informations dans quelques instants.