Drame de Strépy-Bracquegnies: que risquent les suspects?

Après une nuit d'audition, la juge d'instruction de Tournai a décidé de requalifier les faits : elle a inculpé le chauffeur d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires, et le passager de non-assistance à personne en danger. Mais qu'est-ce que cela change concrètement au niveau des peines encourues par les deux hommes ?

La juge d'instruction de Tournai, qui a auditionné les deux suspects du drame de Strépy-Bracquegnies, n'a pas retenu le meurtre, mais plutôt l'accident de roulage. Selon l'avocat du conducteur, Paolo F., celui-ci discutait avec le passager au moment du drame et n'avait pas anticipé le groupe de Gilles qui marchait un peu plus loin dans la rue des Canadiens. Pour ce type de faits, la peine est de 5 ans de prison maximum. 5 ans contre 30 ans si le chef de meurtre avait été retenu. Paolo F. avait écopé d'un retrait de permis en 2017, mais l'avait récupéré après avoir réussi des examens de réintégration. Il n'est pas considéré comme un récidiviste aux yeux de la loi. Cela aurait été le cas si les faits s'étaient produits dans les 3 ans qui suivent la 1ère infraction. Non-assistance à personne en danger pour le passager Le passager, lui, est inculpé de non-assistance à personne en danger. Le trentenaire a été libéré hier soir vers minuit et devra respecter certaines conditions comme répondre à toutes les convocations policières et judiciaires, poursuivre son activité professionnelle, ou encore informer le magistrat instructeur en cas de changement d'adresse. Selon son avocat, contrairement à ce que dit l'avocat du conducteur, il dormait, et n'a donc joué aucun rôle dans le drame qui s'est joué dimanche matin.