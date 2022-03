Drame à Strépy: "La thèse de l'accident est retenue pour l'instant, mais la qualification peut évoluer" (vidéo)

"La qualification retenue dans le cadre de l'inculpation est provisoire et fondée sur les premiers éléments de l'enquête qui sont encore extrêmement parcellaires. Elle peut évoluer à tous les stades de la procédure y compris pendant l'enquête dans l'hypothèse de nouveaux éléments relatifs à une éventuelle intention homicide", ont indiqué les instances judiciaires montoises mardi lors d'une conférence de presse sur l'accident qui a coûté la vie à six personnes et fait une dizaine de blessés dimanche à Strépy-Bracquegnies.



Le chauffeur, Paolo F., a été inculpé d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires résultant d'un accident de la route. Il a été placé sous mandat d'arrêt et écroué à la prison de Tournai. La chambre du conseil doit se prononcer dans les cinq jours sur son éventuel maintien en détention pour un mois.

Les infractions d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la route sont respectivement punies par le code pénal de peines de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement et de 8 jours à 1 an d'emprisonnement. Le passager, Antonio F., a pour sa part été inculpé de non-assistance à personne en danger et remis en liberté sous conditions, notamment de s'abstenir de tout contact avec Paolo F., avec les victimes ou leurs proches ainsi qu'avec la presse.