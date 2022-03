Encore de belles éclaircies jusqu'à samedi

(Belga) Le temps restera ensoleillé ce mardi après-midi et le ciel à peine perturbé par quelques champs nuageux. Il fera très doux pour la saison avec des maxima de l'ordre de 14° dans les Hautes­ Fagnes et de 18° à 19°, voire localement 20° en basse et moyenne Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera faible à parfois modéré, et soufflera de secteur sud­-est, revenant au secteur est. A la côte, une brise de mer pourrait se lever.

En soirée, les nuages se feront plus nombreux avant de se dissiper en de nombreux endroits pendant la nuit. Les minima seront compris entre 0° et 5°. Dans les vallées ardennaises, de faibles gelées seront cependant possibles. Le vent sera faible et soufflera de secteur sud ou de directions variées. Le soleil brillera encore généreusement mercredi et jeudi, avec des températures oscillant autour de 17° ou 18°. Samedi, il fera encore doux et sec avant le retour de nuages et de bruine dimanche. Les températures ne dépasseront alors plus que 13°. (Belga)