"J'adore la France, dommage qu'il y ait trop de Français": "Ce n'est pas faux", rigole Christian Clavier

L’acteur Christian Clavier et le réalisateur Philippe de Chauveron étaient présents dans le RTL info avec vous pour parler du troisième film de la saga "Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu".

Dans ce troisième opus, intitulé "Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu", Christian Clavier -qui incarne Claude Verneuil, le père de famille- voit débarquer toutes les familles de ces gendres.

"Ce n’est pas facile [de ne pas tourner en rond]", explique le réalisateur du film Philippe de Chauveron. "Il faut renouveler un peu l’histoire, c’est pour ça qu’on a décidé de rajouter tous ces personnages de beaux-parents qui viennent de Chine, d’Algérie, d’Israël et de Côte d’Ivoire."

Un casting qui, de ce fait, grandit beaucoup. 18 personnes sont présentes sur l’affiche. "Tourner avec des bons acteurs c’est facile, là ça prend juste plus de temps parce qu’ils sont beaucoup et il faut tous les filmer et les faire exister."

J’adore la France, dommage qu’il y ait trop de Français

Une des répliques de ce film, dite par l’un des beaux-pères, fait sourire Christian Clavier : "J’adore la France, dommage qu’il y a trop de Français". Une phrase qui "n’est pas fausse", pour l’acteur qui parle "d’un classique". "On dit ça partout, en Corse, en Belgique…"

"J’adore les défauts de la France et il faut les critiquer. Dans le film ce qui est intéressant c’est qu’on dynamite les clichés. (…) C’est un film universel, on s’amuse des clichés en mettant de la distance avec", ajoute l’acteur.

Le film sort le 6 avril au cinéma et pourrait être le dernier volet de la saga, du moins aucun quatrième film n’est prévu pour le moment, annonce le réalisateur.