Drame de Strépy: des habitants ne comprennent pas la requalification des faits

La juge d'instruction de Tournai a inculpé cette nuit le chauffeur de la voiture qui a percuté une société de Gilles dimanche matin à Strépy d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires. Le passager est quant à lui inculpé de non-assistance à personne en danger. Dans la localité, certains habitants et certaines victimes ont du mal à comprendre l'évolution de l'enquête.

Percuté par la voiture, Antonio Gava témoignait hier de sa souffrance psychologique et physique. Aujourd'hui, il est surpris d'apprendre la requalification des faits. "Je peux comprendre que des gens soient perturbés, choqués, par cette qualification", dit-il. "On se ressasse le drame et on se dit: comment est-ce possible? Est-ce que réellement c'est un acte involontaire? Le groupe faisait une centaine de mètres, ils ont tous été balancés en l'air. Puis on a traîné un Gille sur x mètres."

"Mon cœur est totalement déchiré"

Dans la rue des Canadiens, théâtre des événements, les dépôts de fleurs se poursuivent ainsi que les instants de recueillement. Dimanche matin, Walter a perdu un ami. Il était Gille de la société des "Boute en Train". Ce matin, il est marqué par ce matin par l'évolution de l'enquête. Il ne croit pas non plus à l'homicide involontaire. "Aujourd'hui, mon cœur est meurtri par toutes ces choses, cet accident", dit-il. "Mais mon cœur est totalement déchiré par rapport à l'incompréhension de cette justice. Je comprends plus rien."

Charles, un autre riverain, est également dans l'incompréhension. "Involontaire, c'est déjà un peu gros", dit-il. "Je dis que c'est quand même gonflé."

Malgré son incompréhension, Antonio Gava explique avoir confiance en la justice. Il dit être prêt à mener un combat judiciaire pour que les faits soient requalifiés.