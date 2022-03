Russie: les avocats de Navalny brièvement interpellés après son procès

(Belga) Les avocats de l'opposant russe Alexeï Navalny ont été brièvement interpellés mardi devant la colonie pénitentiaire dans laquelle il avait été condamné quelques minutes auparavant à neuf années de prison, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Olga Mikhaïlova et Vadim Kobzev ont été interpellés au motif, semble-t-il, qu'ils gênaient la circulation automobile devant la prison en parlant avec la presse. Moins d'une heure plus tard, Me Kobzev a annoncé sur Twitter que sa consœur et lui-même avaient été relâchés. M. Navalny, principal opposant du pays qui purge déjà une peine pour "fraude", a été reconnu coupable mardi d'"escroquerie" et d'"outrage à magistrat", des accusations qu'il dénonce comme politiques. (Belga)