Les livrets A se remplissent en février, à la faveur de la hausse du taux

L'encours du Livret A a continué de progresser en février, à un niveau record pour ce mois grâce à la hausse de son taux d'intérêt, selon des données publiées mardi par la Caisse des dépôts.

Les versements ont dépassé les retraits de 2,94 milliards d'euros, battant le précédent record pour le deuxième mois de l'année, atteint en 2021, avec une collecte de 2,86 milliards d'euros dans un contexte de prudence face aux restrictions sanitaires.

Traditionnellement, le mois de février est plus calme qu'en janvier, mois au cours duquel les Français recommencent à épargner après les fêtes. Cette année ne déroge pas à la règle, puisque la collecte reste deux fois moins importante que le mois précédent.

L'encours du Livret A est ainsi porté à 352,5 milliards d'euros.

Le Livret A profite en ce début d'année du doublement de son taux d'intérêt, annoncé mi-janvier et effectif depuis le 1er février.

Après plus de dix ans sans hausse et deux ans de plancher historique à 0,5%, le taux du Livret A a été remonté à 1%, comme celui du Livret de développement durable et solidaire (LDDS).

Le directeur du Cercle de l'Épargne Philippe Crevel attribue également le succès du Livret A à une volonté de prudence des Français face à la guerre en Ukraine, à la résurgence du Covid-19 et à l'inflation.

"Les ménages craignant de ne pas pouvoir faire face aux dépenses demain mettent aujourd'hui de l’argent de côté. Si l'inflation perdure, ils pourraient puiser dans un second temps dans leur cagnotte", indique-t-il dans un communiqué.

Il relève néanmoins qu'avec une inflation qui approche les 4%, "le taux réel du Livret A est négatif de près de 3 points". "Il faut remonter au début des années 1980 pour retrouver un tel écart entre l'inflation et le rendement du Livret A", poursuit-il.

Contrairement au Livret A, le LDDS n'a pas réellement profité de la hausse de son taux: sa collecte est restée quasi-stable depuis décembre, à 540 millions d'euros par mois.

Au total, le surplus de dépôts du Livret A et du LDDS a totalisé 3,48 milliards d'euros sur le mois, soit un encours total sur les deux produits de 479,9 milliards d'euros à fin février.

Géré conjointement par la Caisse des dépôts et les réseaux bancaires, le Livret A sert essentiellement à financer le logement social, tandis que le LDDS est dédié à l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux économies d'énergie dans les logements.

Il sont souvent considérés comme des placements refuge. L'année dernière, les Français ont déposé 15,17 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leurs Livret A, et 3,94 milliards d'euros sur leurs LDDS.