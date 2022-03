Vive émotion à Strépy-Bracquegnies: un hommage a été rendu aux victimes

Beaucoup d'émotion cette après-midi à Strépy-Bracquegnies, là où 6 personnes ont perdu la vie, renversées par une voiture lors du ramassage des Gilles dimanche matin. Un hommage leur a été rendu. Des centaines de personnes se sont rassemblées, toutes touchées en plein cœur par ce drame.

C'est un moment suspendu, un temps de recueillement pour de nombreuses familles. Ce mardi après-midi à Strépy-Bracquegnies, un lâcher de ballons était organisé à la mémoire des victimes de l'accident de dimanche. Un bon millier de personnes étaient présentes. L'émotion y était palpable. "C'est une grosse émotion quand on connait des personnes qui sont parties ou qui sont encore à l'hôpital", témoigne une dame présente au rassemblement en mémoire aux victimes. "Ça fait mal au cœur. Je suis contente de voir qu'il y ait autant de monde en même temps. On a le cœur complètement brisé. On est tous sous le choc."

Un lâcher de centaines de ballons a été organisé à 17h00 à l'initiative de la Ville de La Louvière et de l'Amicale de Bracquegnies, au carrefour des rues Joseph Wauters et Victorien Ergot, dans le centre du village, lieu emblématique du carnaval. Le moment a permis aux citoyens de se retrouver ensemble, de se recueillir au son de quelques airs de Gilles et de marquer leur soutien aux familles endeuillées, aux victimes ainsi qu'aux personnes touchées par cette tragédie.

Un homme poursuit : "Je suis présent parce que mon beau-fils faisait le Gille ici à Strépy-Bracquegnies. C'est important d'être là en soutien. Je suis aussi 'Gille' dans un autre village, à Carnières. Les 'Gilles" sont une grande famille. On n'aimerait pas que cela arrive chez nous."

De longs moments de silence ont permis à la foule de se recueillir. Les détails des funérailles n'ont pas encore été révélés.

La chambre du conseil décidera vendredi du maintien ou non en détention du conducteur

Ce mardi en fin d'après-midi, on apprend que la chambre du conseil de Tournai statuera vendredi du maintien ou non en détention préventive du conducteur de la voiture qui a percuté un groupe de gilles et leurs accompagnants lors du carnaval de Strépy-Braquegnies dimanche dernier. L'audience est prévue à 09h00 et l'ordonnance est attendue dans la journée.





Deux jours après le drame ayant fait six morts et une dizaine de blessés à Strépy-Bracquegnies, les deux occupants de la voiture ayant foncé dans la foule avaient été inculpés pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route. Seul le conducteur, Paolo F., originaire de l'entité louviéroise, a été placé sous mandat d'arrêt. Le passager, Antonino F., a quant à lui été inculpé de non-assistance à personne en danger. Il a été libéré sous conditions.