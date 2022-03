La police fédérale organise un nouveau marathon de la vitesse mercredi

(Belga) La police fédérale des routes mettra en place mercredi, en collaboration avec les zones de police locales, un nouveau marathon de la vitesse. Celui-ci débutera à 06h00 du matin et s'étendra sur 24 heures.

Des contrôles de vitesse auront lieu à travers toute la Belgique tant sur les autoroutes que sur les routes secondaires. Avec l'annonce de cette action, la police veut pousser les conducteurs à adapter leur vitesse. Elle rappelle que les excès de vitesse sont l'une des principales causes d'accident de la route. Lors du dernier marathon de la vitesse, en octobre 2021, 2,78% des 1,4 million d'automobilistes contrôlés étaient en infraction. Les dangers de la vitesse au volant sont particulièrement d'actualité après le drame qui a frappé le carnaval de Strèpy-Bracquenies dimanche, indique la police. Un conducteur en excès de vitesse avait alors percuté un groupe de personnes faisant six morts et plusieurs dizaines de blessés.