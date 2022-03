Drame de Strépy-Bracquegnies: le frère d'une victime lance un appel au calme

Plusieurs centaines de personnes et des représentants de la commune de La Louvière et des groupes folkloriques locaux se sont rassemblés mardi à 17h00 pour rendre hommage aux victimes du drame qui s'est produit dimanche quand une voiture a foncé au petit matin sur le cortège du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Six personnes ont perdu la vie dans ce drame qui a également fait une trentaine de blessés dont dix graves.

Une équipe de RTL INFO a rencontré lors de l'hommage rendu aux victimes, les deux frères de Fred, un 'Gille" percuté par la voiture. Fred est décédé dimanche matin. Les frères sont spontanément venus exprimer un message : "On ne veut pas de violence", a exprimé Gregory d'Andrea, l'un des deux frères. "On ne veut pas de vengeance. On veut une justice qui ce matin n'a peut-être pas fonctionné comme on le voulait, mais on veut une justice. On fera ce qu'on a à faire au niveau juridique. On a reçu ce matin un appel du voisin du conducteur du véhicule qui a eu des visites dans la nuit. On ne vous demande pas ça. Que chacun reste à sa place. Laissez-nous gérer les choses comme on peut, surtout n'allez pas faire de bêtises. On ne veut pas de violence, envers personne."