Après 5 mois de travaux le circuit de Francorchamps lance la nouvelle saison

Après deux années compliquées en raison de la crise sanitaire et la disparition tragique de la directrice du circuit de Francorchamps, Nathalie Maillet, le nouveau CEO, Amaury Bartholomé a présenté mardi la saison 2022 du circuit liégeois, après cinq mois de travaux.

"Nous sortons d'une importante phase de travaux en vue de renforcer la sécurité de la piste mais aussi en vue du retour de la moto", a indiqué Melchior Wathelet, président du conseil d'administration. L'objectif de la stratégie du circuit est de diversifier ses activités sur la piste mais aussi en dehors. "Durant ces travaux, tous les dégagements ont été rénovés et de nouveaux bacs à graviers ont été créés. Certaines parties de la piste ont aussi été resurfacées et une nouvelle tribune abritant 4.600 places a été construite au sommet du Raidillon", a détaillé M. Bartholomé qui s'enthousiasme de pouvoir à nouveau accueillir du public et cela dans de meilleures conditions. "Nous nous réjouissons d'accueillir également de nouveaux événements comme les 24 heures motos les 4 et 5 juin. Sur le circuit mais en dehors de la piste, nous proposerons aussi une manche de coupe du monde de E-Mountain bike les 3 et 4 septembre", a précisé le CEO. En dehors du sport moteur, le circuit est aussi un pôle d'attraction majeur en Wallonie. C'est dans ce cadre qu'une balade permettant de découvrir la richesse de la faune et de la flore du circuit est planifiée.