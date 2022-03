Aucun candidat déclaré contre la reconduction jeudi de Charles Michel au Conseil européen

(Belga) Le sommet de Bruxelles de cette fin de semaine devrait renouveler le mandat de Charles Michel à la tête du Conseil européen. "Je n'ai pas connaissance d'autre manifestation d'intérêt que celle de l'actuel président", a répondu mardi le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, lors d'une conférence de presse à la suite d'une réunion ministérielle.

Le président français Emmanuel Macron, dont le pays assure la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, proposera donc jeudi le nom de celui qu'il avait lui-même avancé pour ce poste lors de la répartition entre familles politiques des plus hautes fonctions européennes, à la suite des élections européennes de 2019. L'ancien Premier ministre belge avait pris ses fonctions le 1er décembre 2019. Le renouvellement de mandat doit le conduire jusqu'en décembre 2024. Les deux seuls prédécesseurs du libéral belge, Herman Van Rompuy et Donald Tusk, avaient eux aussi été reconduits après deux ans et demi de mandat. (Belga)