Drame de Strépy-Bracquegnies: la Ville de La Louvière se constitue partie civile

La Ville de La Louvière a annoncé mardi soir qu'elle allait se constituer partie civile dans le cadre de l'instruction qui a été ouverte à la suite de l'accident mortel survenu dimanche à Strépy-Bracquegnies.



Aux petites heures dimanche matin, une voiture circulant à vive allure a heurté un groupe carnavalesque, faisant 6 morts et 39 blessés. Deux jours après le drame, les deux occupants de la voiture ayant foncé dans la foule ont été inculpés. Seul le conducteur, Paolo F., originaire de l'entité louviéroise, a été placé sous mandat d'arrêt. Le passager, Antonino F., a été libéré sous conditions. Le premier est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route, alors que le second a été inculpé de non-assistance à personne en danger.