Inval Oekraïne - Quelque 20.000 Ukrainiens déjà enregistrés chez nous

(Belga) Quelque 20.000 réfugiés ukrainiens se sont déjà enregistrés auprès des services belges, a indiqué mardi soir le cabinet du secrétaire d'Etat à l'Immigration, Sammy Mahdi (CD&V).

Ces réfugiés sont invités à se signaler au Heysel, à Bruxelles, avant d'être accueillis dans différentes villes et communes du pays, soit de manière collective, soit de manière individuelle auprès d'amis ou de particuliers volontaires. Selon des chiffres fournis par les Nations unies, la Belgique pourrait accueillir jusqu'à 200.000 réfugiés ukrainiens. Selon des chiffres officiels, dix millions d'Ukrainiens ont quitté leur domicile depius le début ders combats. Trois millions ont déjà passé la frontière, essentiellement vers la Pologne. Le secrétaire d'Etat donnait mardi soir une conférence à la VUB sur l'instrumentalisation des migrants comme arme géopolitique. Au cours de son allocution, M. Mahdi a également évoqué la crise en Ukraine. Selon lui, l'Union européenne pourrait encore aller plus loin quant aux sanctions en matière d'octroi de visas. "Nous devons vraiment veiller à ce que le réseau autour de Vladimir Poutine soit touché le plus durement possible. On ne peut accepter que les fils et filles (de Russes figurant sur les listes de personnes sanctionnées, ndlr) continuent à circuler en Europe et à s'y amuser", a-t-il notamment jugé. (Belga)