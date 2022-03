Météo - Le soleil encore bien présent ce mercredi, et jusqu'en fin de semaine

(Belga) Le temps sera ensoleillé mercredi avec seulement quelques petits nuages cumuliformes par endroits dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 14° ou 15° au littoral et en haute Ardenne, et localement 18° ou 19° en plaine. Le vent sera faible, d'abord de directions variées ou de secteur sud, ensuite il s'orientera au nord. A la Côte, une brise faible à modérée se lèvera l'après-midi.

Mercredi soir et la nuit prochaine, le ciel deviendra pratiquement serein. En fin de nuit, il y aura un risque de brume ou de banc de brouillard sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre 0° et +4°, voire moins dans certaines vallées ardennaises. Le vent sera faible et variable. Jeudi et vendredi, le temps sera généralement ensoleillé, avec des maxima autour de 17° dans le centre. Samedi, il y aura graduellement davantage de nuages et dimanche, il fera partiellement nuageux.